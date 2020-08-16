МВД: на акцию Лукашенко пришло 65 000. Журналисты: нет

Сегодня на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. По информации журналистов, людей на него свозили со всей страны. Кто-то действительно поддерживает Лукашенко, кто-то приехал под страхом увольнения и финансовых санкций.





МВД насчитало на этом митинге около 65 000 человек. Журналисты TUT.BY пересчитали с помощью сервиса MapChecking. Важно: подобные расчеты не бывают точными — при съемке с высоты данные могут завышаться или, наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.





Митинг в поддержку Лукашенко





Видно, что наибольшая концентрация людей – у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.

Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть более семи тысяч.









Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится почти 14,5 тысячи.







Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.





