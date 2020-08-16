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Не опоздайте. Вас ждут: адвокат рассказывает, как грамотно рассказать о фальсификациях членам избирательных комиссий

Адвокат Александр Пыльченко рассказывает, как подготовить и подать явку с повинной для членов избирательных комиссий, готовых признаться в фальсификациях итогов голосования на выборах.

Не опоздайте. Вас ждут: адвокат рассказывает, как грамотно рассказать о фальсификациях членам избирательных комиссий
Явка с повинной – это  добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Явка с повинной гарантирует вам назначение предусмотренного законом наказания в размере, не превышающем половины максимального срока или размера наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств. 

Признания в совершённом преступлении могут быть признаны «явкой сповинной»  лишь  в том  случае,  если уголовное  дело ещё  не  возбуждено (например: по  вашему избирательному участку вы явились первым в следственные органы или пришли группой и вам неизвестно, что подобные заявления уже поданы и уголовное дело возбуждено, так как любая явка сповинной служит поводом к возбуждению уголовного дела).

Поэтому рядовые члены  избирательных  комиссий могут подготовить личные явки  с повинной и явиться в правоохранительный орган.   

Будет приемлемым помимо личных заявлений подготовить и коллективную явку от нескольких членов комиссии.

Кроме того, если вы ранее участвовали в избирательных комиссиях по выборам в палату представителей или Президента, вы можете в этом же заявлении (явке   с  повинной) указать, что готовы заключить досудебное соглашение, во исполнении которого сообщите органу расследования о ранее совершённых вами преступлениях. При надлежащем исполнении условий досудебного соглашения наказание не превысит половины максимального срока. 

Текст явки с повинной пишите своей рукой. Излагайте существо совершённых действий. Если имеются подтверждающие документы (в том числе  фото), прилагайте их к явке с повинной.   

Законом предусмотрена личная явка в правоохранительный орган, поэтому приносите заявления лично. Убеждайтесь в регистрации документа. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и нарушение законодательства о выборах не являются тяжкими преступлениями, однако
вы можете являться свидетелем по делам о тяжких и особо тяжких преступлений. 

Поэтому, если вам поступали угрозы, намёки на угрозы от кого бы то ни было (должностных лиц, граждан, в том числе неизвестных), вы можете просить орган расследования применить в отношении вас меры безопасности.  

НЕ ОПОЗДАЙТЕ. ВАС ЖДУТ.
"Белорусский партизан"
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