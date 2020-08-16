Явка с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Явка с повинной гарантирует вам назначение предусмотренного законом наказания в размере, не превышающем половины максимального срока или размера наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств.





Признания в совершённом преступлении могут быть признаны «явкой сповинной» лишь в том случае, если уголовное дело ещё не возбуждено (например: по вашему избирательному участку вы явились первым в следственные органы или пришли группой и вам неизвестно, что подобные заявления уже поданы и уголовное дело возбуждено, так как любая явка сповинной служит поводом к возбуждению уголовного дела).





Поэтому рядовые члены избирательных комиссий могут подготовить личные явки с повинной и явиться в правоохранительный орган.





Будет приемлемым помимо личных заявлений подготовить и коллективную явку от нескольких членов комиссии.





Кроме того, если вы ранее участвовали в избирательных комиссиях по выборам в палату представителей или Президента, вы можете в этом же заявлении (явке с повинной) указать, что готовы заключить досудебное соглашение, во исполнении которого сообщите органу расследования о ранее совершённых вами преступлениях. При надлежащем исполнении условий досудебного соглашения наказание не превысит половины максимального срока.





Текст явки с повинной пишите своей рукой. Излагайте существо совершённых действий. Если имеются подтверждающие документы (в том числе фото), прилагайте их к явке с повинной.





Законом предусмотрена личная явка в правоохранительный орган, поэтому приносите заявления лично. Убеждайтесь в регистрации документа. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и нарушение законодательства о выборах не являются тяжкими преступлениями, однако

вы можете являться свидетелем по делам о тяжких и особо тяжких преступлений.





Поэтому, если вам поступали угрозы, намёки на угрозы от кого бы то ни было (должностных лиц, граждан, в том числе неизвестных), вы можете просить орган расследования применить в отношении вас меры безопасности.





НЕ ОПОЗДАЙТЕ. ВАС ЖДУТ.