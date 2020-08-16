Арифметика свободы

Чем человек отличается от животного? Не в последнюю очередь ответственностью за содеянное: я это сделал и я за это отвечаю. А вот пример безответственности, позаимствованный из песни «Солдаты группы «Центр» Владимира Высоцкого:

«А перед нами все цветет –

За нами все горит.

Не надо думать! – С нами тот,

Кто все за нас решит»

К чему привела такая безответственность – не мне белорусам рассказывать. У нас для этого имеется специальный человек, который на словах всегда готов за все происходящее взять ответственность на себя, однако, на практике за последние 26 лет еще ни разу ни за что не ответивший.

Этот же человек за последние пять лет полюбил слово «свобода» (см. табл.). Причина романа – тема для отдельной статьи.

Динамика количества статей, содержащих одновременно слова «свобода» и «Лукашенко» в газете «СБ. Беларусь сегодня»

Какой смысл он вкладывает в это «сладкое слово», понять сложно. Поэтому я воспользуюсь одним из самых популярных и общепринятых определений: «Свобода – способность человека углублять, расширять сферу своей ответственности за себя, за общество, за весь мир».





Каждый ли желает быть свободным, т.е. отвечать хотя бы за себя? История таких обществ не знает. Но свободные общества от несвободных отличаются тем, что в первых, в отличие от вторых, у каждого есть право выбора.





Тем, кто не смотрел, рекомендую замечательный фильм «Географ глобус пропил», поставленный по одноименной книге писателя Алексея Иванова. В финальной сцене подростки на катамаране проходят сложный порог. Они в буквальном смысле глядят в глаза смерти. Надеяться им не на кого. И эти несколько секунд балансирования на грани жизни и смерти изменяют их. В порог входят одни подростки, а выходят из него другие.





Ничего не напоминает?





«Общество, – поясняет писатель, – двигают вперед 5-7% активного населения – это всегда и во всех социумах. Для этих процентов и нужна свобода. Но она невозможна без свободы для всех вообще. Петр I попробовал найти «русский путь»: создал свободную пассионарную элиту – дворянство (эти самые 5-7%), оставив «народишко» в рабстве. Управляя «в ручном режиме», Петр добился очень многого. Но без Петра элита деградировала: занялась набиванием карманов и дворцовыми переворотами. Результат – пуга-чевщина, бунт нации против элиты. Потому что в рабском обществе свободная элита не исполняет своих функций».





Стихотворение вместо портрета





Элита – от французского слова élite (избранный, лучший). Но избранные – это те, кого избирают. Следовательно, качество элиты напрямую зависят от качества избирательной системы.





Если элита начинает выбирать сама себя, то включается механизм негативного отбора. В результате лучшие деградируют до клики, что в переводе опять же с французского означает шайку, банду.





Элиту принято подразделять на публичную и социальную. Публичная элита обращается к обществу как к зрителям. К ней относятся не только профессиональные журналисты, но и политики, ученые, юристы и т. д.

Задача социальной элиты заключается в передаче практических образцов поведения, т.е. служить примером с помощью профессиональных коммуникаций. Герои нашего времени учителя, оказавшиеся сегодня в центре общественного внимания, – пример социальной элиты.





В 2018 г. в учреждениях общего и среднего образования Беларуси сеяли разумное, доб-рое, вечное 112,5 тыс. учителей, что позволяет считать корпорацию учителей одной из самых многочисленных среди социальной элиты страны.





Какому из двух выше упомянутых французских слов соответствует белорусская корпорация учителей, я судить не берусь. Однако невозможно отрицать их вклад в воспитание заплечных дел мастеров, способных с помощью резиновых дубинок-демократизаторов истязать в застенках тысячи соотечественников.









В этой связи хотел бы напомнить представителям социальной элиты строки поэта Николая Некрасова, написанные в 1872 г.:





«Учитель! Перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени!

Ты нас гуманно мыслить научил,

Едва ль не первый вспомнил о народе,

Едва ль не первый ты заговорил

О равенстве, о братстве, о свободе».





Было бы неплохо, чтобы вместо портрета главного друга учителей страны, выпускника Могилевского педагогического института в классах размещались эти строки.





За все в этой жизни приходится платить





Человек отличается от животного ответственностью за содеянное. Все, кто прямо или косвенно принимал участие в фальсификациях результатов выборов, – уголовники. И что нам теперь с этим счастьем делать? И как нам теперь с этим счастьем жить? Куда поведут молодые родители 1 сентября своих детей, в школу или..? Не могу подобрать правильного слова.





Некто по имени Иван Эйсмонт, далеко не последний представитель публичной элиты, льет крокодиловы слезы по поводу затравленных работников возглавляемой им Белтелерадиокомпании. Они, мол, увольняются «лишь потому, что их затравили до такой степе-ни, что они не могли больше работать».





Скажите, пожалуйста, какие цацы! Не могут больше работать! Затравили! А как на счет изувеченных в милицейских застенках? Проходят ли черепно-мозговые травмы, вывихи и разрывы печени по разряду травли?





Раскол всегда был основной характеристикой белорусского общества. Но так где еще недавно был овраг – сегодня пропасть. И это в обществе, в котором нет и никогда не было элементарной культуры диалога!





Вор должен сидеть в тюрьме. Фальсификация результатов голосования – один из видов воровства. И что нам теперь с этим и с этими делать? И как нам теперь с этим и с этими жить? Всех же, кто согласно действующему законодательству сам себе поставил клеймо «ВОР», в тюрьму не посадишь.





Начинать необходимо со строительства моста, и в качестве его первой опоры должна стать Правда. Каждому знаком фразеологизм «называть вещи своими именами». В словарях он проходит с пометкой «книжн.» и означает способность говорить прямо, не стесняясь, не скрывая истины, не искажая мысли неточным выражением. Так вот из разряда «книжн.» его необходимо перенести в разряд повседневный, бытовой. И касается это всех, а не только непосредственных участников фальсификаций. Они же этот «фокус» не первый раз проделали.

Вторая опора моста – покаяние. Оно должно быть публичным. Воровали тайно, прикрывая столы с бюллетенями своими дидактическими задницами, а кается следует публично на школьных линейках перед учителями и их родителями.





За все в этой жизни приходится платить, и дороже всего обходятся собственные неблаговидные деяния.