Объединенный штаб оппозиции подаст жалобу в Конституционный суд





Среди требований к власти — отставка Лукашенко и освобождение политических и экономических заключенных.





«У нас украли 26 лет жизни и свободы. Боритесь со страхом», — призвала Колесникова соотечественников.





Когда Колесникова закончила выступление, толпа скандировала: «Света!» и «Жыве Беларусь!».





Мария Колесникова назвала Лукашенко "бывшим президентом".