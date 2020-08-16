Объединенный штаб оппозиции подаст жалобу в Конституционный суд
На «Марше Свободы» у стелы «Минск — город-герой» выступила Мария Колесникова. Она заявила, что объединенный штаб намерен подавать жалобу в Конституционный суд на неконституционные действия властей.
Среди требований к власти — отставка Лукашенко и освобождение политических и экономических заключенных.
«У нас украли 26 лет жизни и свободы. Боритесь со страхом», — призвала Колесникова соотечественников.
Когда Колесникова закончила выступление, толпа скандировала: «Света!» и «Жыве Беларусь!».
Мария Колесникова назвала Лукашенко "бывшим президентом".
17:25 16/08/2020
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