+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глава МВД опять высказался о протестах. 3 высказывания

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, что ядро митингующих в цепочках протеста финансируют из-за рубежа, пишет БЕЛТА.

Протестующим платят

Парням платят 30 рублей, девушкам – 60.

«Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», – заявил Юрий Караев.

С избиениями разберутся потом

Также Юрий Караев упомянул о насилии со стороны силовиков, пишет БЕЛТА. По его словам, МВД проведет проверки, но только после стабилизации ситуации в стране.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет».

Массовка может привести к гибели

БЕЛТА пишет, что Юрий Караев считает: любая несанкционированная массовка может привести к давке и гибели людей.

 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]