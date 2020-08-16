Глава МВД опять высказался о протестах. 3 высказывания

Протестующим платят

Парням платят 30 рублей, девушкам – 60.





«Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», – заявил Юрий Караев.





С избиениями разберутся потом

Также Юрий Караев упомянул о насилии со стороны силовиков, пишет БЕЛТА. По его словам, МВД проведет проверки, но только после стабилизации ситуации в стране.





«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет».





Массовка может привести к гибели

БЕЛТА пишет, что Юрий Караев считает: любая несанкционированная массовка может привести к давке и гибели людей.







