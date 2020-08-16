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Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

Россия подтвердила готовность оказать Беларуси «военную помощь».

© president.gov.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели второй телефонный разговор за эти выходные, сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин подтвердил готовность предоставить Беларуси военную помощь «в случае обострения ситуации».

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», - добавляется в сообщении.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал  в них уже в шестой раз.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, не дожидаясь завершения подсчета голосов, фактически объявила Лукашенко победителем и призвала других кандидатов «признать свое поражение, поздравить победителя и не волновать народ».

После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками. 


Напомним, Европейский Союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, победителем которых Центральная избирательная комиссия  объявила Александра Лукашенко. Заявление о том, что выборы были сфальсифицированы, и о подготовке санкций сделал верховный представитель ЕС по международным делам  Жозеп Боррелль.

Перед этим президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии озвучили условия, выполнив которые, Лукашенко сможет избежать международной изоляции. Они призвали его прекратить насилие, освободить задержанных и начать диалог с гражданским обществом при посредничестве ЕС.

Однако президент Беларуси  отказался от международной помощи и заявил, что «странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя». 15 августа Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия согласилась оказать военную помощь Беларуси «по первому требованию» в рамках Союзного государства.  

«В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику... Ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации», - прокомментировал разговор президентов глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
"Белорусский партизан"
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