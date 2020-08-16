



«Меня спрашивают, как я отношусь к избиению людей в тюрьме? А как к этому относитесь вы? А как к этому отнесется любой врач и человек? Необходимы оперативные следственные действия и жесткие судебные решения по каждому случаю этой мерзости!»





В обращении главный инфекционист страны отмечает: считает себя человеком непубличным и старается не изменять этому принципу. Но со всех сторон идут звонки.





«Не буду писать о политике — уже и так много сказано, скажу о профессии. Эта неделя была еще более нервной и напряженной. Всю жизнь мы посвятили святой миссии спасения людей. С нас многое спрашивается, но и многое дано нам Богом и теми же людьми. Но есть то, что запрещено, и эти запрещения приняты обществом. Иногда молчаливо, иногда громогласно. В частности, отказывать в оказании помощи нуждающимся.





Меня спрашивают, как я отношусь к избиению людей в тюрьме? А как к этому относитесь вы? А как к этому отнесется любой врач и человек? Необходимы оперативные следственные действия и жесткие судебные решения по каждому случаю этой мерзости!





Я объехал практически все тюрьмы республики, оказывая помощь пациентам с ВИЧ. Там, где не был я, были мои коллеги и ученики. Готовы ли мы оказать помощь арестованным сейчас? Риторический вопрос, сию минуту и на любом уровне. Это то, что нам дано как медикам, наше счастье и миссия!





Мои коллеги и я пока решили не идти в отпуск. Но нам не дано поляризовать пациентов. Они для нас все едины — наши и иностранные граждане, которые нуждаются в помощи. Независимо от политического лагеря, к которому они принадлежат. И они должны получить эту помощь — несмотря на всю поляризацию мнений.





Палач — это состояние души. Есть хорошая фраза: „палачом можно не быть при любой власти“. Добавлю, а можно быть и в белом халате — примеров хватает. Нельзя всех обвинять огульно. Горько вспоминать, но мы, медики, слышим такие обвинения чаще других. Милиция призвана охранять покой граждан любой страны и при любой власти. Все мы знаем и понимаем, несмотря на все напряжение, ужасы и эмоции, что большая часть наших парней — нормальные люди. А вот садисты должны быть выявлены и изолированы, в этом заинтересованы, по-моему, все!





И никто сейчас не требует жертвенности, как при коронавирусной инфекции, которая пока еще имеет место быть (моя традиционная фраза „думайте о пожилых“, это к слову). Просто помнить, что белый халат ко многому обязывает.





И напоследок. В одной из больниц в небольшом городке была наша консультант. Пожилая пациентка с инфекционной патологией, мягко говоря, недосмотрена. аткнулась на недоумение — пошли другие приоритеты. Точно как у Булгакова в „Собачьем сердце“: „Надоела мне моя матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло другое время… а загробной жизни не существует“. Существует, и времена всегда чем-то похожи. Не хочу разбираться в деталях, процитирую из „Фауста“: „В начале было дело“. И то, что мы ответственны за здоровье всех наших граждан — дело нашей чести. Всех граждан!»





Кроме профессора Игоря Карпова письмо подписали врач высшей категории Майя Казаченко, заведующий кафедрой инфекционных болезней БелМАПО

Юрий Горбич, профессор Дмитрий Данилов, доцент Никита Соловей, ассистент Дмитрий Литвинчук.





Игорь Карпов — третий народный врач в истории Беларуси. Он работает заведующим кафедрой инфекционных болезней БГМУ.



