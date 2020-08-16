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Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ответил на вопрос, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью в организацию.





— В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью, — заявил он РИА "Новости"





Зайнетдинов также заявил ТАСС , что Беларусь пока не обращалась в секретариат ОДКБ с просьбой о предоставлении помощи. Если такое обращение будет, то его рассмотрят в установленном в организации порядке.





— Основания для оказания помощи прописаны в Договоре коллективной безопасности в статье 4 (посвящена агрессии какой-либо страны или стран в отношении государства — члена ОДКБ) и в уставе организации. Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ, — рассказал он 15 августа.





Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси. При этом он сослался на договор двух стран в рамках ОДКБ.









— Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.





Президент обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события, и поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.





В состав ОДКБ входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Генеральным секретарем организации сейчас является Станислав Зась.