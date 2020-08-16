+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В ОДКБ рассказали, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью

В Организации договора о коллективной безопасности рассказали, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью.

Фото: odkb-csto.org

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ответил на вопрос, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью в организацию.

— В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью, — заявил он РИА "Новости".

Зайнетдинов также заявил ТАСС, что Беларусь пока не обращалась в секретариат ОДКБ с просьбой о предоставлении помощи. Если такое обращение будет, то его рассмотрят в установленном в организации порядке.

— Основания для оказания помощи прописаны в Договоре коллективной безопасности в статье 4 (посвящена агрессии какой-либо страны или стран в отношении государства — члена ОДКБ) и в уставе организации. Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ, — рассказал он 15 августа.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси. При этом он сослался на договор двух стран в рамках ОДКБ.


— Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.

Президент обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события, и поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

В состав ОДКБ входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Генеральным секретарем организации сейчас является Станислав Зась.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]