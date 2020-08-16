Перед тем, как выступить за независимость, Лукашенко звонил Путину





Сегодня на митинге в поддержку Лукашенко - российские флаги, но он пытается рассказать, что только он за Беларусь.





Сегодня на митинге в свою поддержку Лукашенко собрал вместе все угрозы, которые знает: польская граница возле Минска, бандиты у власти, кнут, которым будут погонять белорусов, солдаты НАТО...





Во время выступления местами он почти плакал.





И упирал на то, что 80% голосов (именно столько ему написал ЦИК) нельзя сфальсифицировать. Но мы-то знаем, как прошли выборы.





Лукашенко заявил, что на митинге в его поддержку 50 тысяч человек. Но кажется это сильно преувеличено. Особенно с учетом того, что была задействована вся президентская вертикаль, чтобы свезти этот митинг.

Российский президент подтвердил, что белорусам может быть оказана помощь для стабилизации обстановки в стране — но только в рамках ОДКБ. А значит, только в случае ВНЕШНЕГО военного вмешательства, а не в случае беспорядков внутри страны.