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Перед тем, как выступить за независимость, Лукашенко звонил Путину

Путин и Лукашенко снова созвонились.

 

Российский президент подтвердил, что белорусам может быть оказана помощь для стабилизации обстановки в стране — но только в рамках ОДКБ. А значит, только в случае ВНЕШНЕГО военного вмешательства, а не в случае беспорядков внутри страны.

Сегодня на митинге в поддержку Лукашенко - российские флаги, но он пытается рассказать, что только он за Беларусь.

Сегодня на митинге в свою поддержку Лукашенко собрал вместе все угрозы, которые знает: польская граница возле Минска, бандиты у власти, кнут, которым будут погонять белорусов, солдаты НАТО...

Во время выступления местами он почти плакал. 

И упирал на то, что 80% голосов (именно столько ему написал ЦИК) нельзя сфальсифицировать. Но мы-то знаем, как прошли выборы.

Лукашенко заявил, что на митинге в его поддержку 50 тысяч человек. Но кажется это сильно преувеличено. Особенно с учетом того, что была задействована вся президентская вертикаль, чтобы свезти этот митинг. 
"Белорусский партизан"
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