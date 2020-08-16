Митинг за Лукашенко на площади Независимости





Вот некоторые цитаты из его выступления.





«Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Вы приехали сюда, чтобы в первые за четверть века защитить свою страну, независимость».





«На митингах и площадях мы уничтожили свою огромную, великую империю. Мы получили кровавый обрубок этой империи. Тогда вы просили кусок хлеба, 20 долларов заработной платы. Вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село. Чтобы были молоко, мясо и хлеб на этих минских прилавках».





«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня задушен, дезориентирован. Я хочу спросить у вас: “Чего хотите вы сейчас?”. Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем. Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег. Что деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках».





«Нам приказывают провести новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как народ, как нация».