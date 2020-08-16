Еще один дипломат выступил в поддержку протестующих





"Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти", - написал Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в Facebook.





Ранее с поддержкой протестующих выступил посол Беларуси в Словакии.