Еще один дипломат выступил в поддержку протестующих
События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатом.
"Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти", - написал Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в Facebook.
Ранее с поддержкой протестующих выступил посол Беларуси в Словакии.
14:09 16/08/2020
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