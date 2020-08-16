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Еще один дипломат выступил в поддержку протестующих

События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатом.


 "Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти", - написал Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в Facebook.

Ранее с поддержкой протестующих выступил посол Беларуси в Словакии. 
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