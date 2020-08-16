Возле Дома правительства, по сообщению белорусского бюро "Радио Свобода", установлена трибуна. Сюда пришли спикеры Совета Республики Наталья Кочанова и Палаты Представителей Владимир Андрейченко.





Стрим Свободы:













Организатор митинга, провластная общественная организация "Белая Русь" ранее сообщила, что митинг "сугубо мирный". "На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - говорилось в сообщении организации в Facebook.





Вместе с тем, в белорусские СМИ приходит информация, что участвовать в митинге заставили работников бюджетных организаций.





Так, читатели белорусского портала tut.by из разных регионов сообщали, что их принуждают ехать в столицу. "Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации", - пишет портал.





Сообщается, что для доставки участников митинга из регионов были организованы автобусные колонны, из некоторых городов также сформированы и спецвагоны в поездах.





Во второй половине дня в Минске также запланирован общегражданский марш оппозиционно настроенных власти людей.