Что сейчас происходит в Беларуси. Прямой эфир

Сегодня в Гомеле прощаются с погибшим после задержания жителем Гомеля Александром Вихором. В Минске - митинг в поддержку Александра Лукашенко, на который с утра свозили "пленных бюджетников" со всей страны. На 14.00 в столице также назначен бело-красно-белый Марш свободы. Акции проходят во всех городах.

А тем временем в центр Минска идут колонны с бело-красно-белыми флагами и весь Минск уже гудит