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Что сейчас происходит в Беларуси. Прямой эфир

Сегодня в Гомеле прощаются с погибшим после задержания жителем Гомеля Александром Вихором. В Минске - митинг в поддержку Александра Лукашенко, на который с утра свозили "пленных бюджетников" со всей страны. На 14.00 в столице также назначен бело-красно-белый Марш свободы. Акции проходят во всех городах.

Что сейчас происходит в Беларуси. Прямой эфир
А тем временем в центр Минска идут колонны с бело-красно-белыми флагами и весь Минск уже гудит
Смотрите прямой эфир Белсата. Но еще лучше - выйдите на улицу и посмотрите, что происходит в вашем городе. 



Или прямой эфир "Настоящего времени" и "Радио Свобода"
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