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Видеофакт: колонны автобусов со всей страны, которые везут бюджетников на митинг Лукашенко

В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей.

В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Как сообщает TUT.by, на митинги сгоняют рабочих, чиновников и силовиков. Некоторым предложили премии и отгулы за участие в акциях, но есть и те, кому в случае отказа пригрозили увольнением. 

В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей. Сообщается, что из некоторых городов даже запустили специальные поезда для участников митинга. Так, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами. 


Митинг в поддержку нынешнего режима должен состояться на площади Независимости. Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, на площади все оцеплено. На дороге зачем-то стоят трактора и комбайны.
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