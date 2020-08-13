Отправлено оно 13.08.2020 - когда узники СИЗО уже слышали из застенков громкое народное "Выпускай!" и "Уходи!" на центральном проспекте Минска.





Виктор Бабарико пишет:





“... сейчас очень непростое время для определения каждого из нас. Мы опять стоим перед выбором: вернуться к старому либо продолжить строить новое, расширяя круг сопереживающих.

Конечно, это вызов для каждого из нас, но так уж устроена наша жизнь: все время выбирать:) При любом раскладе я искренне всем вам благодарен за эти месяцы. Вы — лучшие и точно достойны жить в свободной и счастливой стране со свежим запахом свободы, а не страха. Так что всем мой огромный привет и восхищения:)!”