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Письмо от Виктора Бабарико из СИЗО: "Всем огромный привет и восхищение!"

Одна из волонтерок штаба Виктора Бабарико получила ответное письмо от претендента в президенты, который находится в СИЗО КГБ.

Письмо от Виктора Бабарико из СИЗО: "Всем огромный привет и восхищение!"
Отправлено оно 13.08.2020 - когда узники СИЗО уже слышали из застенков громкое народное "Выпускай!" и "Уходи!" на центральном проспекте Минска. 

Виктор Бабарико пишет:

“... сейчас очень непростое время для определения каждого из нас. Мы опять стоим перед выбором: вернуться к старому либо продолжить строить новое, расширяя круг сопереживающих.
Конечно, это вызов для каждого из нас, но так уж устроена наша жизнь: все время выбирать:) При любом раскладе я искренне всем вам благодарен за эти месяцы. Вы —  лучшие и точно достойны жить в свободной и счастливой стране со свежим запахом свободы, а не страха. Так что всем мой огромный привет и восхищения:)!”
"Белорусский партизан"
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