Мы, депутаты Верховного Совета 13 созыва, последнего настоящего ПАРЛАМЕНТА, избранного народом Беларуси,





ПРИЗЫВАЕМ бывшего президента Александра Лукашенко признать волеизъявление народа Беларуси и отказаться от любых попыток назначить себя президентом страны с помощью силы и насилия;





ЗАЯВЛЯЕМ о поддержке Светланы Тихановской как президента Беларуси, избранного большинством избирателей страны;





НАСТАИВАЕМ на проведении расследования преступлений, совершенных силовыми структурами в отношении граждан Беларуси. Данное расследование должно быть организовано независимой общественной комиссией с привлечением международных экспертов;





ТРЕБУЕМ самороспуска Палаты Представителей, назначенной беларусским правителем, и проведения честных, свободных парламентских выборов по стандартам ОБСЕ;





ПОДДЕРЖИВАЕМ инициативу возвращения Беларуси к Конституции 1994 года;





ПРИЗЫВАЕМ международное сообщество оказать незамедлительную и всеобъемлющую поддержку и помощь избранному президенту Светлане Тихановской и народу Беларуси;





ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ руководство Российской Федерации от любых действий, направленных на поддержку нелегитимного беларусского правителя. Мы также напоминаем, что Российская Федерация вместе с США и Соединённым Королевством является подписантом Будапештского Меморандума, что накладывает на неё обязательства воздержаться от любых форм посягательства на суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь.





Открыто для подписания





15 августа 2020, Минск