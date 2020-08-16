"Предостерегаем руководство РФ от любых действий, направленных на поддержку нелегитимного белорусского правителя"
Заявление депутатов последнего легитимного белорусского парламента
Мы, депутаты Верховного Совета 13 созыва, последнего настоящего ПАРЛАМЕНТА, избранного народом Беларуси,
ПРИЗЫВАЕМ бывшего президента Александра Лукашенко признать волеизъявление народа Беларуси и отказаться от любых попыток назначить себя президентом страны с помощью силы и насилия;
ЗАЯВЛЯЕМ о поддержке Светланы Тихановской как президента Беларуси, избранного большинством избирателей страны;
НАСТАИВАЕМ на проведении расследования преступлений, совершенных силовыми структурами в отношении граждан Беларуси. Данное расследование должно быть организовано независимой общественной комиссией с привлечением международных экспертов;
ТРЕБУЕМ самороспуска Палаты Представителей, назначенной беларусским правителем, и проведения честных, свободных парламентских выборов по стандартам ОБСЕ;
ПОДДЕРЖИВАЕМ инициативу возвращения Беларуси к Конституции 1994 года;
ПРИЗЫВАЕМ международное сообщество оказать незамедлительную и всеобъемлющую поддержку и помощь избранному президенту Светлане Тихановской и народу Беларуси;
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ руководство Российской Федерации от любых действий, направленных на поддержку нелегитимного беларусского правителя. Мы также напоминаем, что Российская Федерация вместе с США и Соединённым Королевством является подписантом Будапештского Меморандума, что накладывает на неё обязательства воздержаться от любых форм посягательства на суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь.
Открыто для подписания
15 августа 2020, Минск
11:13 16/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение