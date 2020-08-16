Польша и США подписали новое военное соглашение

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США разместят в Польше дополнительно еще тысячу военнослужащих. Договор о военном сотрудничестве госсекретарь США Майкл Помпео и министр национальной обороны республики Польша Мариуш Блащак подписали в субботу, 15 августа, в Варшаве, пишет zn.ua





«Мы можем рассчитывать дополнительно на 1 тысячу солдат США на нашей территории. Нас радует решение американских партнеров разместить на территории Польши главную штаб-квартиру командования 5-го корпуса армии США, которая станет важнейшим центром командования США такого рода на восточном фланге НАТО», — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства республики Яцек Чапутович.





Новая договоренность позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.