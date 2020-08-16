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Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало планирует встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы штаба политика Алексея Урбана.

Ранее стало известно, что семья Цепкало провела три часа на российско-украинской границе, но все-таки была выпущена у нему в Украину. 

По словам Урбана, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву.

Там у Цепкало запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона, которые однако «не являются представителями действующей власти», добавил Урбан.

Напомним, что Валерий Цепкало является бывший послом Беларуси в США.
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