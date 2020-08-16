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Минобороны опровергло информацию о "сербских наемниках" в Беларуси. Но фото из Бреста не фейк

Минобороны Беларуси опровергло информацию о "сербских наемниках" в республике, появившуюся в Telegram-каналах: это участники Армейских международных игр - 2020 в Бресте, они прибыли из Сербии, говорится в Telegram-канале ведомства.


"Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". В одном из них - конкурсе "Снайперский рубеж", - который пройдет в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии. Участники команды прилетели в Беларусь еще 10 августа", - напомнили в ведомстве.

В минобороны сообщили, что к месту проведения конкурса прибыла также команда из Армении.

"В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам", - подчеркнули в военном ведомстве.

Армейские международные игры стартуют 23 августа.

Из-за схожести флагов России Сербии многие посчитали, что в Бресте уже российские наемники. Но с проведением своих "игр" наше Минобороны оказалось явно не к месту. Очень не вовремя! Только чужих солдат нам тут и не хватало. 
"Белорусский партизан"
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