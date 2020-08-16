



"Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". В одном из них - конкурсе "Снайперский рубеж", - который пройдет в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии. Участники команды прилетели в Беларусь еще 10 августа", - напомнили в ведомстве.





В минобороны сообщили, что к месту проведения конкурса прибыла также команда из Армении.





"В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам", - подчеркнули в военном ведомстве.





Армейские международные игры стартуют 23 августа.





Из-за схожести флагов России Сербии многие посчитали, что в Бресте уже российские наемники. Но с проведением своих "игр" наше Минобороны оказалось явно не к месту. Очень не вовремя! Только чужих солдат нам тут и не хватало.



