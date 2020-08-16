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Лукашенко вчера пробовал нас пугать вводом российских войск, но его одернули

В субботу Александр Лукашенко напомнил, что у республики есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ о всесторонней помощи по обеспечению безопасности. И заявил, что о такой помощи он договорился с Владимиром Путиным.

Беларусь может обратиться за помощью к ОДКБ в случае внешней угрозы, заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью", - цитирует его РИА Новости.

Но Польша на нас нападать не собирается, хотя зачем-то витебских десантников Лукашенко решил перебросить в Гродно. И Литва, вроде, не собирается. И Украина. Таким образом, намек на войска Путина это в чистом виде блеф лидера, который не знает, как удержаться в кресле.  
"Белорусский партизан"
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