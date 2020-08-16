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Глава МИД Канады обсудил ситуацию в Беларуси с литовским коллегой и с Тихановской

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что провел в субботу телефонные переговоры по ситуации в Беларуси с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.

"Я поговорил с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Я подтвердил готовность Канады помогать белорусскому народу. Мы следим за развитием событий и обдумываем дальнейшие шаги", - написал он в своем твиттере.

Кроме того, канадский министр сообщил, что обсудил белорусскую тематику и с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. "Я поблагодарил его за то, что Литва в это непростое время помогает Беларуси", - отметил Шампань.
Интерфакс
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