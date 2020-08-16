"Я поговорил с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Я подтвердил готовность Канады помогать белорусскому народу. Мы следим за развитием событий и обдумываем дальнейшие шаги", - написал он в своем твиттере.





Кроме того, канадский министр сообщил, что обсудил белорусскую тематику и с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. "Я поблагодарил его за то, что Литва в это непростое время помогает Беларуси", - отметил Шампань.