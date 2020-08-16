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Валерий Цепкало сообщил, что его семью не выпускают из России в Украину

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают на границе России и Украины.


"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.

Сам Цепкало, претендовавший на пост президента Беларуси, объявлен в России в розыск после того, как на родине против него завели уголовное дело о взятке. Но  против Вероники Цепкало никаких дел нет. Ясно, что Путин помогает Лукашенко, а российские силовики белорусским... Как деспот - деспоту. 
"Белорусский партизан"
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