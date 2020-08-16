



"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.





Сам Цепкало, претендовавший на пост президента Беларуси, объявлен в России в розыск после того, как на родине против него завели уголовное дело о взятке. Но против Вероники Цепкало никаких дел нет. Ясно, что Путин помогает Лукашенко, а российские силовики белорусским... Как деспот - деспоту.