В Минск свозят людей на митинг в поддержку Лукашенко

"В воскресенье в 12.00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", - говорится в заявлении "Белой Руси".





На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - заявили в организации.

Напомним, что в 14.00 на площади Независимости соберутся те, кто тоже против разделения страны на два противоборствующих лагеря, что пытается сделать действующая власть, не пожелавшая провести честные выборы и признать волю народа и применившая несоразмерную силу против тех, кто этого требует.





В связи с двумя митингами, которые намечены почти на одно время в одном месте в Минске опасаются провокаций. Но минчане, которые все эти дни выходили на улицы городов, доказали, что их протест сугубо мирный - ни одна витрина в городе не разбита. А вот те, кто приехал на митинг сегодня, на той стороне, которая расстреливала безоружных людей. Поэтому ситуация не простая.