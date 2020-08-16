В Минск свозят людей на митинг в поддержку Лукашенко
Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена 16 августа провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку Александра Лукашенко, сообщается на странице организации в Facebook.
"В воскресенье в 12.00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", - говорится в заявлении "Белой Руси".
На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - заявили в организации.
Напомним, что в 14.00 на площади Независимости соберутся те, кто тоже против разделения страны на два противоборствующих лагеря, что пытается сделать действующая власть, не пожелавшая провести честные выборы и признать волю народа и применившая несоразмерную силу против тех, кто этого требует.
В связи с двумя митингами, которые намечены почти на одно время в одном месте в Минске опасаются провокаций. Но минчане, которые все эти дни выходили на улицы городов, доказали, что их протест сугубо мирный - ни одна витрина в городе не разбита. А вот те, кто приехал на митинг сегодня, на той стороне, которая расстреливала безоружных людей. Поэтому ситуация не простая.
"Белорусский партизан"
08:13 16/08/2020
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