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Посол Беларуси в Словакии: Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов, чтобы их голос был услышан

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на родине. Об этом он заявил в видеообращении.

Посол Беларуси в Словакии: Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов, чтобы их голос был услышан

Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных.

«К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта „Линия Сталина“. И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — заявил посол.

Лещеня добавил, что «составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил», — резюмировал дипломат.

Игорь Лещеня является послом Беларуси в Словакии с 2016 года. До этого он был послом в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах Лещеня занимал пост помощника президента Беларуси. Он является единственным белорусским дипломатом, который успел поработать и в МИД СССР, и в МИД суверенной Беларуси. 

Ранее протестующих белорусов поддержал Павел Латушко — руководитель Купаловского театра в Минске, бывший министр культуры Беларуси и бывший посол страны во Франции.
"Белорусский партизан"
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