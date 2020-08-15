Telegram запустил опрос "За кого вы проголосовали на выборах президента Беларуси"
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил в телеграмм-канале Telegram Беларусь опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Беларуси".
"Тестируем опрос, в котором за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси", - говорится в сообщении.
Проголосвать можно только с телефона с белорусской sim-картой.
По состоянию на 23.10 в опросе приняло участие более 450 тыс. пользователей. Согласно данным, за Свтелану Тихановскую проголосoвали 61%, за Александра Лукашенко - 2%.
23:32 15/08/2020
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