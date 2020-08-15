"Тестируем опрос, в котором за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси", - говорится в сообщении.





Проголосвать можно только с телефона с белорусской sim-картой.





По состоянию на 23.10 в опросе приняло участие более 450 тыс. пользователей. Согласно данным, за Свтелану Тихановскую проголосoвали 61%, за Александра Лукашенко - 2%.







