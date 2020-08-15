







Сообщается о задержали двух человек, которые уже задерживались ранее на акциях после 9 августа. Это Сергей Калесинкевич и Никита Селезень. Они пришли в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина, чтобы забрать свои вещи, оставленные там после первого задержания. Внутрь их запустили, но обратно не выпустили.





На данный момент известно, что их из ЦИП отвезли в РУВД Московское района. По сообщениям свидетелей, они сидят в актовом зале РУВД под конвоем. В РУВД отрицают, что Селезень и Калесинкевич у них.





Также в Уручье ОМОНом задержан программист Марат Чардымов. Предварительно, за расклейку листовок на дом, где живут сотрудники ОМОНа.