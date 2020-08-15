+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Пошли на Окрестина за вещами и не вышли. В Минске возобновились задержания

15 августа в Минске возобновились политически мотивированные задержания.



Сообщается о задержали двух человек, которые уже задерживались ранее на акциях после 9 августа. Это Сергей Калесинкевич и Никита Селезень. Они пришли в Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина, чтобы забрать свои вещи, оставленные там после первого задержания. Внутрь их запустили, но обратно не выпустили.

На данный момент известно, что их из ЦИП отвезли в РУВД Московское района. По сообщениям свидетелей, они сидят в актовом зале РУВД под конвоем. В РУВД отрицают, что Селезень и Калесинкевич у них. 

Также в Уручье ОМОНом задержан программист Марат Чардымов. Предварительно, за расклейку листовок на дом, где живут сотрудники ОМОНа. 
Вясна
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]