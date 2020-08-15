Сунгоркин: На Лукашенко сейчас сильно влияет сын, пытается его остановить
Главред «Комсомольской правды» напомнил про неожиданный фактор, который может сейчас влиять на действия белорусского президента.
Главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Что будет» на Радио «КП» предположил, что в сложившийся ситуации на президента Беларуси Александра Лукашенко может сильно влиять его младший сын, пытаясь его остановить.
«Там есть еще один фактор, про который никто не говорит. Я нигде ни от кого не слышал очень интересную вещь. Вообще есть один человек, который может на Лукашенко повлиять», - отметил главред.
Сунгоркин напомнил, что младший и самый любимый сын Лукашенко, 15-летний Коля, настроен весьма оппозиционно. Белорусский президент сам не раз говорил, что его сын часто с ним не соглашается.
«Я подозреваю, что сейчас сын на него сильно влияет, пытается его остановить. Хотя сыну тоже страшно – куда они побегут от всего этого. Военные, политические аналитики должны про это серьезно думать - как до Лукашенко добраться и повлиять. Хотя на что повлиять? На то, чтобы он перестал с народом воевать? Вот Коля, наверное, и влияет», - сказал Сунгоркин.
21:37 15/08/2020
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