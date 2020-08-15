15 августа в Гродно собралась 10-тысячная площадь. Инициативная группа активных горожан и активистов демократических сил составила список требований гродненцев и сегодня передала их местной администрации. Эти требования зачитали и всем тем, кто пришел на площадь. Чего требуют гродненцы?













Если коротко, можно выделить четыре основных пункта:

1. Немедленная отставка Александра Лукашенко.

2. Немедленное освобождение всех политзаключенных.

3. Немедленная отставка и арест сотрудников МВД, в том числе ОМОНа, за применение травматического и огнестрельного оружия против мирных демонстрантов.

4. Немедленная отставка и арест руководителей Центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций.









"В Республике Беларусь имеются факты преступлений в отношении жизни и здоровья граждан, а так же реализации своего законного права на выборы. Учитывая механизм функционирования Государства, требуем от Гродненских органов власти, с целью преодоления политического кризиса в Беларуси незамедлительно осуществить шаги, которые продемонстрируют общественное согласие, а именно:

1) Создать «Совет Народного Доверия города Гродно» с включением в него, в том числе представителей органов власти.

2) Гарантировать свободу мирных собраний граждан, прежде всего через внесение изменений в решение городского совета «Об определении мест проведения массовых мероприятий», носителем власти является белорусский народ, и гродненцы имеют право собираться в своем городе в любом месте.

3) За счет бюджета обеспечить мирные собрания граждан технической аппаратурой, медийным сопровождением в прямом эфире (в Государственных средствах массовой информации), а также медицинским сопровождением.

4) Отменить решения, вынесенные по административным делам за участие в мирных акциях, вернуть уже оплаченные штрафы. Лично принести публичные извинения всем задержанным. Компенсировать материальные потери гражданам.

5) Предать гласности результаты проведенной проверки по фактам злоупотребления применения силы со стороны сотрудников МВД, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц.







6) Требуем присутствия депутатов Национального Собрания Республики Беларусь по Гродненской области, в понедельник 17 августа 2020 года в 19:00 на мирной акции, проводимой на площади Ленина в городе Гродно.

7) Гарантировать закрепленное законодательно право каждого на забастовку. 8) Исключить преследования и запугивания в любой форме работников, принявших решения, присоединиться к забастовке. В том числе в виде листовок, которые уже распространили на предприятии ГродноПромСтрой.

9) Опубликовать данный документ во всех государственных СМИ города Гродно и области в срок до 12:00 18 августа 2020 г.

10) Обеспечить возможность выступления в прямом эфире в Прайм-Тайм, представителей объединенного штаба Светланы Тихановской, представителей демократической общественности города Гродно, в том числе трудовых коллективов, профсоюзов, политических партий", - говорится в тексте обращения к властям.









Каждое требование, зачитанное со сцены, встречалось громкими овациями и криками "Жыве Беларусь!", "Трибунал", "Верым, можам, пераможам!"













"Данные требования являются обязательными к выполнению по всем пунктам без исключения!

Рабочие коллективы предприятий города Гродно оставляют за собой право продолжить бессрочную забастовку до полного удовлетворения всех указанных пунктов, как республиканского уровня, так и требований к местным властям.

Требуем присутствие и публичное гласное обозначение своей позиции депутатов Национального собрания по Гродненской области, председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Козелкова Бориса Николаевича 17 августа 2020 года в 19:00 на площади Ленина.

Требуем выполнить условия данного документа в срок до 18 августа 2020 года в 19:00 и отчитаться перед гродненцами на площади Ленина.

Представители объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий города Гродно, представители демократической общественности города Гродно, политических партий", - говорится в заявлении.









Со сцены также выступили жители города Гродно: врач, который затронул затаивание правдивой информации о ситуации с коронавирусом в Гродно, учитель физики, который уволился, так как не может больше работать в лживой системе, актер, который говорил о проблемах в культуре и искусстве, и другие неравнодушные гродненцы.

















На 16 августа анонсировался новый сбор - в 14 часов с Советской площади гродненцы пройдут маршем свободы.







