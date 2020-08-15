Генпрокурор проснулся и вспомнил про закон. О массовых мероприятиях









Генпрокурор напомнил, что Республика Беларусь - правовое государство, в котором действуют законы, отменить которые никто не имеет права. "Все проводимые массовые мероприятия должны проходить в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти", - отметил он.





Александр Конюк подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и соблюдения общественного порядка.





Генпрокурор почему-то ничего сказал про причину, которая вывела людей на улицы и на митинги - несправедливые выборы. Многочисленные обращения трудовых коллективов с требованиями проверить правильность подсчета голосов или провести новые выборы находятся именно в Генпрокуратуре. Но ЦИК даже не стал ждать итогов этой проверки, видимо, потому, что прекрасно знает роль прокуратуры в защите закона.