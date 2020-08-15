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Генпрокурор проснулся и вспомнил про закон. О массовых мероприятиях

Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти. Об этом заявил в эфире телеканала БТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.



Генпрокурор напомнил, что Республика Беларусь - правовое государство, в котором действуют законы, отменить которые никто не имеет права. "Все проводимые массовые мероприятия должны проходить в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти", - отметил он.

Александр Конюк подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и соблюдения общественного порядка.

Генпрокурор почему-то ничего сказал про причину, которая вывела людей на улицы и на митинги - несправедливые выборы. Многочисленные обращения трудовых коллективов с требованиями проверить правильность подсчета голосов или провести новые выборы находятся именно в Генпрокуратуре. Но ЦИК даже не стал ждать итогов этой проверки, видимо, потому, что прекрасно знает роль прокуратуры в защите закона. 
"Белорусский партизан"
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