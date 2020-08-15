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Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta

Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы данных МВД РФ.

В карточках обоих указано, что они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".

Nexta — популярный в Беларуси телеграм-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.

По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Беларуси в Польшу.

Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Беларуси уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.

Сам политик подтвердил РИА Новости, что против него возбуждено дело, и назвал обвинения "чушью".
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