Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta

В карточках обоих указано, что они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".





Nexta — популярный в Беларуси телеграм-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.





По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Беларуси в Польшу.





Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Беларуси уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.





Сам политик подтвердил РИА Новости , что против него возбуждено дело, и назвал обвинения "чушью".



