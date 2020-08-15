"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках "союзного государства" и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко



