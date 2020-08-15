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Россия при первом запросе из Беларуси "окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз", заявил сегодня Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках "союзного государства" и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко
"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - цитирует Лукашенко БелТА
19:45 15/08/2020
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