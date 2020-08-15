+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Информация для тех, кто на протяжении всей избирательной кампании искал пророссийского кандидата

Россия при первом запросе из Беларуси "окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз", заявил сегодня Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси

Информация для тех, кто на протяжении всей избирательной кампании искал пророссийского кандидата
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках "союзного государства" и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - цитирует Лукашенко БелТА
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]