Также Агентство Associated Press опубликовало фотографию человека, ранее опознанного Conflict Intelligence Team как Александра Тарайковского, протестующего, который погиб в Минске вечером 10 августа. У мужчины на футболке огромное пятно крови.









По данным МВД, Тарайковский получил несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва неопознанного предмета, который держал в руках.





Но в документах причиной его смерти названо открытое ранение грудной клетки. На фото AP в руках Тарайковского не видно никаких предметов. Напротив него — сотрудники одного из белорусских спецподразделений.





Всё это ставит под сомнение версию гибели Александра Тарайковского, на которой настаивает МВД. В ближайшее время AP обещает опубликовать видео инцидента.