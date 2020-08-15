В него стреляли в упор! Появилось новое видео момента гибели мирного демонстранта на "Пушкинской"
В редакцию Еврорадио передали видео, на котором видно, как убивали Александра Тарайковского.
фото АР
Демонстрант в белой майке идет с поднятыми руками, в которых нет никакого взрывного устройства, как ранее в этом нас пыталось убедить МВД. Но в него, в безоружного, стреляют практически в упор!
Также Агентство Associated Press опубликовало фотографию человека, ранее опознанного Conflict Intelligence Team как Александра Тарайковского, протестующего, который погиб в Минске вечером 10 августа. У мужчины на футболке огромное пятно крови.
По данным МВД, Тарайковский получил несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва неопознанного предмета, который держал в руках.
Но в документах причиной его смерти названо открытое ранение грудной клетки. На фото AP в руках Тарайковского не видно никаких предметов. Напротив него — сотрудники одного из белорусских спецподразделений.
Всё это ставит под сомнение версию гибели Александра Тарайковского, на которой настаивает МВД. В ближайшее время AP обещает опубликовать видео инцидента.
"Белорусский партизан"
18:27 15/08/2020
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