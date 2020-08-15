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Лукашенко отказался от зарубежного посредничества для урегулирования ситуации в стране

Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране.

"За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси в субботу.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" – подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к участникам совещания, он сказал: "Ситуацию мы удержим".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - полагает Лукашенко.

Таким образом, Лукашенко готов на любые жертвы, но не готов видеть, что против него встал народ 
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