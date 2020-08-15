На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке
Против Валерия Цепкало — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который был вынужден покинуть страну, — возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.
Об этом «Медузе» сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан.
Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы. Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, Тихановского — в организации массовых беспорядков.
После того, как главные соперники Лукашенко не были допущены до выборов, его основной соперницей стала Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали ее и помогли в проведении избирательной кампании.
Но в итоге власти и ее угрозами и шантажом вынудили уехать из страны.
16:41 15/08/2020
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