На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Алексей Урбан. Об этом « Медузе » сообщил представитель Цепкало





Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.





Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы. Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, Тихановского — в организации массовых беспорядков.





После того, как главные соперники Лукашенко не были допущены до выборов, его основной соперницей стала Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского. Штабы Бабарико и Цепкало поддержали ее и помогли в проведении избирательной кампании.





Но в итоге власти и ее угрозами и шантажом вынудили уехать из страны.



