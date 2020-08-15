







"В ситуации такой острой напряженности единственно верным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избранием независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссией от международных демократических институций", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.





Тимошенко также отметила, что "Батькивщина" осуждает "нарушение прав мирных граждан, журналистов, врачей, за которым сейчас наблюдает весь мир".





Политик высказала надежду на здравомыслие участников противостояния.