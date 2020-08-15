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Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что в Беларуси должны быть объявлены новые выборы президента с гарантией участия всех кандидатов, избранием нового Центризбиркома и наблюдателями от международных демократических организаций.



"В ситуации такой острой напряженности единственно верным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избранием независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссией от международных демократических институций", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

Тимошенко также отметила, что "Батькивщина" осуждает "нарушение прав мирных граждан, журналистов, врачей, за которым сейчас наблюдает весь мир".

Политик высказала надежду на здравомыслие участников противостояния.
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