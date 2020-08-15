Глава МИД Литвы называет Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"









Глава литовского МИД прокомментировал агентству BNS сообщения о телефонном разговоре главы белорусского государства с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, обращение Лукашенко за помощью к Москве "разоблачает всю его прежнюю пропаганду".





Линкявичус добавил, что риторика Лукашенко унижает требующих перемен людей.





"Это граждане этого государства, а не кто-то, кем манипулируют, нужно прекратить оскорблять их, называя безработными или не знающими, чего хотят, показывая, что они не стоят не только помощи, но и внимания. Это движение в тупик, где последствия могут быть не только личными, но и для страны", - сказал он.





И в беседе с BNS и в посте в твиттере министр назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".





"Хотя и бывший руководитель, но все равно должен чувствовать ответственность", - сказал Линкявичюс.