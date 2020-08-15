Валерий Карбалевич: Слепоглухой Лукашенко будет бить













1. Он совершенно не хочет ни видеть, ни слышать, что происходит в стране. Не заметил, чего требуют рабочие. По его оценкам, на улицах протестуют подростки в возрасте 16-17 лет, потерявшие контроль со стороны родителей. Плюс иностранцы из разных стран. И это все. По его словам, на улицах нет людей.





То есть он не только не хочет разговаривать с людьми, он не признает их существования. Сегодняшние выводы Центральной избирательной комиссии однозначно вписываются в эту картину мира.





2. В ходе уличных столкновений пострадали не гражданские лица, а сотрудники ОМОНа. Они главные жертвы. И эти жертвы жаждут мести.





3. Отсюда главный вывод: «Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск перевернется с ног на голову? Так мы потом не стабилизируем ситуацию. Так что нужно остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И давайте наведем порядок, разберемся теми, кто сюда приехал».





Таким образом, Лукашенко не видит никакого сценария разрешения конфликта, кроме силового. Это ясный сигнал тем, кто спешил праздновать победу революции.

Феноменальный пример политической слепоты и глухоты. Тяжело отыскать в истории аналогичные примеры.







