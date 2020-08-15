







Лукашенко приедет в Генштаб, сообщает Пул Первого.





"К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко.





То ли он совсем оторвался от реальности, то цинично делает вид, что не понимает, что на самом деле никакого "внешнего вмешательства" нет, а есть НАРОД Беларуси, который выбрал другого президента и не хочет и дальше жить под властью узурпатора.



