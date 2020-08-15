Лукашенко едет в Генштаб обсуждать "цветные революции"и "внешнее вмешательство"
Лукашенко собрался к военным.
Лукашенко приедет в Генштаб, сообщает Пул Первого.
"К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко.
То ли он совсем оторвался от реальности, то цинично делает вид, что не понимает, что на самом деле никакого "внешнего вмешательства" нет, а есть НАРОД Беларуси, который выбрал другого президента и не хочет и дальше жить под властью узурпатора.
"Белорусский партизан"
15:04 15/08/2020
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