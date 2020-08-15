



"Президент будет участвовать во всех инициативах, которые подчеркивают близость и общность народов Литвы и Беларуси", - сказал BNS в пятницу пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис. Акцию в поддержку белорусов организаует шоумен, журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.





Он сказал BNS, что для создания живой цепи протяженностью более 30 километров понадобится 25 000-30 000 человек.





В живой цепи, по словам организаторов, должна принять участие и экс-президент Даля Грибаускайте.



