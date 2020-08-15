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Дествующий и бывший президент Литвы встанут в цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен участвовать в организуемой 23 августа, в день "Балтийского пути" живой цепи от Вильнюса до границы с Беларусью.


"Президент будет участвовать во всех инициативах, которые подчеркивают близость и общность народов Литвы и Беларуси", - сказал BNS в пятницу пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис. Акцию в поддержку белорусов организаует шоумен, журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас. 

Он сказал BNS, что для создания живой цепи протяженностью более 30 километров понадобится 25 000-30 000 человек.

В живой цепи, по словам организаторов, должна принять участие и экс-президент Даля Грибаускайте.
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