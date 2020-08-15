В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко. Главное осталось за кадром
Главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Беларуси проблемы вскоре будут разрешены. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов.
«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — указано в сообщении.
В ходе разговора было отмечено, что главное, чтобы проблемами в Беларуси не воспользовались "деструктивные силы", которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках "союзного государства".
«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — добавили в Кремле.
Путин и Лукашенко условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, подтвердив настрой на укрепление "союзнических отношений". В Кремле отметили, что это «в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».
О чем на самом деле говорили Путин и Лукашенко, по всей видимости, мы не узнаем.
Однако, как сообщил Bloomberg со ссылкой на российские источники, окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию.
"Белорусский партизан"
14:54 15/08/2020
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