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В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко. Главное осталось за кадром

Главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Беларуси проблемы вскоре будут разрешены. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов.

«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — указано в сообщении.

В ходе разговора было отмечено, что главное, чтобы проблемами в Беларуси не воспользовались "деструктивные силы", которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках "союзного государства". 

«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — добавили в Кремле.

Путин и Лукашенко условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, подтвердив настрой на укрепление "союзнических отношений". В Кремле отметили, что это «в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».

О чем на самом деле говорили Путин и Лукашенко, по всей видимости, мы не узнаем.

Однако, как сообщил Bloomberg со ссылкой на российские источники, окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию.
"Белорусский партизан"
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