Пропал активист Дмитрий Марголин
Дмитрий Марголин, 32 годa, предприниматель, отец двоих детишек, житель Минска, активист штаба Виктора Бабарико.
Его задержали на улице Мельникайте и семья не знает о его судьбе уже несколько дней. Последний раз он был онлайн 9 августа в 13:49. Об исчезновении Дмитрия нашему каналу сообщил в видеообращении его брат Никита Марголин.
«Я больше не раб! И дети мои не дети труса и раба!» – так в посте в социальных сетях Дмитрий Марголин объяснил, почему он решил рискнуть безопасностью и благополучием ради перемен в стране.
14:48 15/08/2020
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