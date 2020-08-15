Пропал активист Дмитрий Марголин













Его задержали на улице Мельникайте и семья не знает о его судьбе уже несколько дней. Последний раз он был онлайн 9 августа в 13:49. Об исчезновении Дмитрия нашему каналу сообщил в видеообращении его брат Никита Марголин.





«Я больше не раб! И дети мои не дети труса и раба!» – так в посте в социальных сетях Дмитрий Марголин объяснил, почему он решил рискнуть безопасностью и благополучием ради перемен в стране.



