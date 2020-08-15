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Bloomberg: окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию

Люди из окружения Александра Лукашенко изучают возможности бегства в Россию в случае отстранения его от власти, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве.

Bloomberg: окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию
Тем времен сам Александр Лукашенко пока заявляет, что у него нет планов покидать Беларусь, передает nv.ua

Три источника Bloomberg сообщают, что некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится на президентском посту. По словам еще одного источника, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Тем не менее они не исключают, что такая политика может сохранить Лукашенко у власти на какое-то время.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.

Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.

Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие.

За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Суды Минска арестовали более 500 человек.

Кроме того, как минимум один человек погиб во время протестов и, по предварительной информации, еще двое в результате избиений, сотни были жестоко избиты или получили ранения, многие их них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Евросоюз не признал официальные результаты выборов, заявив, что они были сфальсифицированы.
"Белорусский партизан"
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