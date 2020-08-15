Евгений Крыжановский обратился напрямую к Лидии Ермошиной, председателю Центральной избирательной комиссии. Он напомнил, что знает кухню выборов: не раз принимал участие в выборах местных советов и парламента как член Либерально-демократической партии, а в 2001 году хотел стать кандидатом в президенты.





«Я знаю, что такое пикеты, что такое разносить листовки, я знаю, что такое встречи с избирателями, я знаю, что такое подсчет голосов.





Я понимаю, что вам сегодня страшно. Страшно, потому что все, что происходит сейчас — эти бесконечные гудки автомобилей, эти тысячи людей, которые вышли на улицы, которые перестали бояться, эти заводчане, которые на самых крупных заводах страны вышли на улицы, врачи, студенты, то, что Спиваков отказался от награды, и многое-многое другое, удары палками ОМОНа, Окрестина, — это ведь все благодаря и вам», — считает актер.





«Если бы не было таких вещей, как выталкивание с участков избирательных независимых наблюдателей, завешивание окон, закрытие штор, тайных подсчетов, не вывешивания результатов выборов, — всего этого могло бы и не быть.





Кстати, за это вам спасибо. Потому что сегодня Беларусь становится другой, немножко благодаря и вам».





Актер не знает, будет ли «Нюрнбергский процесс» в Беларуси, но уверен, что за насилие ответят.





«Сегодня все ответят за все. И те, кто отдавал приказы бить людей на улицах, и те, кто бил людей на Окрестина. Они ответят. Начиная от командиров и заканчивая министром. И вы ответите.





Мне, как человеку, вас очень жаль, но как чиновника, — нет. Нас с детства учили не врать, не врать, не врать, нас наказывали за это! А вот сейчас врать было нельзя категорически. Но вы это сделали, Лидия Михайловна. Вот как повернулась жизнь. Сегодня вы стали врагом Беларуси. Это страшно», — заявил Евгений Крыжановский.



