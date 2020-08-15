Цинизм дня от председателя Слуцкого райисполкома









Вот суть разговора в пересказе.





По поводу протестов в городе





Выходят полторы тысячи человек. По городу Слуцку за Тихановскую проголосовало 5 000 человек, за Лукашенко — 40 000 человек.





То, что местные власти видят на улице, абсолютно коррелируется с этими цифрами. Выходит полторы тысячи, не выходит ещё 4000 тысячи. Но большинство случчан - заа Лукашенко.





Случчане требовали пересчёта голосов. Председатель сказал, что это невозможно, потому что голосов нет, комиссии расформированы и что мы будем считать, если нечего считать.





По поводу возможных забастовок





На сегодняшний день на наших предприятиях работает на 30% людей больше, чем требуется этим предприятиям. Без потери мощностей и тому подобному, без страха остановки производства 30% с каждого предприятия можно увольнять, грубо говоря.





Соответственно, если начнутся забастовки, то если бастовать будут до 30% людей, это не повлияет на работу предприятий. Если 30% с каждого уволятся, будет ещё и легче.







