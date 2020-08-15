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Павел Усов: Перехват вертикали

Вчера был знаковый день, потрясающий день, возможно переломный день. Но.

Павел Усов: Перехват вертикали
1. Лукашенко скрылся за броней силовиков и номенклатуры, система продолжает работать на сохранение себя.

2. Самое главное, что до сих пор сотни, возможно тысячи (!) невинных людей томятся в тюрьмах, в нечеловеческих условиях. Главное требование, которое стало бы показателем разрушения внутреннего монолита системы - не выполнено!

Беларусы зарубежья высылают финансовые средства на оплаты штрафов для участников протеста. Но победители не платят штрафов. Победители не ходят на суды и таких "судов" не должно уже быть в принципе от вчера. Люди в заключении, репрессии продолжаются.

3. Аппаратная номенклатура: силовики, судьи, прокуроры, управленцы высшего ранга все еще выполняют карательные и политические функции. Они боятся, но еще не достаточно, чтобы уйти, чтобы поддержать протестующих.

4. Силовая база системы еще не парализована и не деморализована.

5. Вертикаль власти продолжает функционировать в центре и регионах. Мэры, губернаторы остаются на своих местах. Даже на заводах и учреждениях, где происходят забастовки, директорами являются те, кого назначил Лукашенко.

Что делать


Учитывая, что Лукашенко не легитимен, то не легитимны и его управленцы, особенно если принимать во внимание их непосредственное участие в фальсификациях. Таким образом, протестующим, особенно на предприятиях и учреждениях, есть смысл выбрать свое руководство на местах и постепенно перехватывать управление. Если власть целиком не переходит в руки нового политического класса, ее нужно отрезать по кусочкам. Особенно если впереди ждет затяжной "переговорный процесс". 

Активный перехват вертикали на местах, производствах, учреждениях гражданами, также позволит избежать масштабного институционального кризиса и управленческого хаоса, кадрового дефицита, когда и если центральная власть падет.
Павел Усов, для "Белорусского партизана"
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