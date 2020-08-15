«Министры вновь повторили свой призыв к белорусским властям прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов. ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности», - цитирует сообщение naviny.by





Участники заседания также заявили о поддержке белорусского народа в его стремлении к демократическим переменам.





«Министры отметили исключительную работу национальных наблюдателей на выборах, чьи доклады в отсутствие международного наблюдения сыграли решающую роль в раскрытии истинной картины прошедших в воскресенье выборов. Они обсудили, как поддержать эту жизненно важную работу», — отмечается в сообщении.





Главы МИД стран ЕС еще раз подчеркнули, что прошедшие в Беларуси выборы не были ни свободными, ни справедливыми.





«Европейский союз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает результаты выборов в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Беларуси, — говорится в сообщении. — В связи с этим ЕС намерен выдвинуть белорусским властям предложение об оказании поддержки в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широкими слоями общества в целях урегулирования нынешнего кризиса».





Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и его офис немедленно приступят к работе над этим предложением.





«Министры также согласились с необходимостью наказания лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов. Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси начнется немедленно», — говорится в сообщении.





Участники заседания выразили признательность журналистам за их работу в сложных условиях и осудили нападения на представителей СМИ и их задержания, в том числе граждан ЕС.





Министры договорились вернуться к обсуждению отношений между ЕС и Беларусью на неформальной встрече в конце августа.





ЕС обсудит вопрос об увеличении поддержки белорусского народа, в том числе путем расширения взаимодействия с гражданским обществом и его финансовой поддержки, дополнительной поддержки независимых средств массовой информации и расширения возможностей для студенческой и академической мобильности.