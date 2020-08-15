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Официально: Евросоюз назвал белорусские выборы сфальсифицированными и не признал их результаты

Европейский союз считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты, говорится в сообщении Европейской службы внешних действий по итогам внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС 14 августа.

Официально: Евросоюз назвал белорусские выборы сфальсифицированными и не признал их результаты
«Министры вновь повторили свой призыв к белорусским властям прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов. ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности», - цитирует сообщение naviny.by

Участники заседания также заявили о поддержке белорусского народа в его стремлении к демократическим переменам.

«Министры отметили исключительную работу национальных наблюдателей на выборах, чьи доклады в отсутствие международного наблюдения сыграли решающую роль в раскрытии истинной картины прошедших в воскресенье выборов. Они обсудили, как поддержать эту жизненно важную работу», — отмечается в сообщении.

Главы МИД стран ЕС еще раз подчеркнули, что прошедшие в Беларуси выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

«Европейский союз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает результаты выборов в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Беларуси, — говорится в сообщении. — В связи с этим ЕС намерен выдвинуть белорусским властям предложение об оказании поддержки в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широкими слоями общества в целях урегулирования нынешнего кризиса».

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и его офис немедленно приступят к работе над этим предложением.

«Министры также согласились с необходимостью наказания лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов. Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси начнется немедленно», — говорится в сообщении.

Участники заседания выразили признательность журналистам за их работу в сложных условиях и осудили нападения на представителей СМИ и их задержания, в том числе граждан ЕС.

Министры договорились вернуться к обсуждению отношений между ЕС и Беларусью на неформальной встрече в конце августа.

ЕС обсудит вопрос об увеличении поддержки белорусского народа, в том числе путем расширения взаимодействия с гражданским обществом и его финансовой поддержки, дополнительной поддержки независимых средств массовой информации и расширения возможностей для студенческой и академической мобильности.
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