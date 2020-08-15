Вот и сегодня он заявил, что бастующим работникам "на заводах делать нечего".





"Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко, проводящего в субботу совещание в Минске, госагентство БелТА.





Он отметил, что руководителям предприятий необходимо поручить, чтобы они предупредили рабочих. "Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", - заверяет Лукашенко.





"Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - добавил он.





Лукашенко заявил, что в понедельник посетит МЗКТ. "На эти вопросы они услышат мой ответ", - сказал он.





Но на самом деле больше всего власть боитмя именно забастовок. Неслучайно вчера на Тракторный послали премьер-министра, но был он неубедителен и рабочие пошли на площадь Независимости.





На МЗКТ Лукашенко тоже попытается спустить все на тормозах. Но он до сих пор так и не попросил прощения у белорусов за свои преступные приказы избивать до полусмерти и стрелять.





Поэтому помнить надо главное - верить ему ни при каких обстоятельствах нельзя и всем надо быть вместе - весь завод или даже его половину никто не уволит. С Лукашенко надо как на зоне: не верь, не бойся не проси!





Нас спасет только наша СОЛИДАРНОСТЬ!