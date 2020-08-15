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Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Беларуси

Александр Лукашенко собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом он заявил во время совещании в Минске, передает агентство «БелТА».

Говоря о демонстрациях, Лукашенко сообщил, что они проводятся по методичкам цветных революций и в них замечены элементы внешнего вмешательства. 

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил Лукашенко. 

Как же быстро он забыл, что еще недавно обвинял в организации беспорядков Россию Сейчас кого будет обвинять - белорусский народ, который дружно скандирует "Уходи!" 
"Белорусский партизан"
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