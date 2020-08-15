Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Беларуси

Говоря о демонстрациях, Лукашенко сообщил, что они проводятся по методичкам цветных революций и в них замечены элементы внешнего вмешательства.





«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил Лукашенко.





Как же быстро он забыл, что еще недавно обвинял в организации беспорядков Россию Сейчас кого будет обвинять - белорусский народ, который дружно скандирует "Уходи!"