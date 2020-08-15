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Те, кто поздравил Лукашенко с победой, начинают оправдываться

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что по протоколу должен был поздравить с победой на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом он заявил в эфире видеоплатформы «Президент отвечает».



«Видел, что некоторые приветствуют, что я поздравил, кто-то говорит, что это плохо. Некоторые умники говорят даже громкие слова. Во-первых, по правилам протокола, президента поздравляют. У нас дружеские отношения, нормальное партнерство. Даже бывший президент Молдовы наградил Лукашенко орденом Республики. Он помогал нашей стране. У нас очень много совместных предприятий. И ЦИК Беларуси официально признал выборы состоявшимися. Что должен делать руководитель страны, у которого с Беларусью хорошие отношения? Конечно, поздравить. А то, что там у них в стране происходит, это их внутреннее дело», — отметил Додон.

В то же время Додон выступил против столкновений и противоречий как внутри Беларуси, так и любой другой стране. 

Напомним, что украинский полити Олег Ляшко уже признал, что поторопился поздравить Лукашенко. В вчера митрополит Павел признался, что поспешился поздравить Лукашенко. 
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