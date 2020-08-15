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Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии - Кришьянис Кариньш и Литвы - Саулюс Сквернялис (Juri Ratas, Krisjanis Karins, Saulius Skvernelis) выступили в субботу с совместным заявлением, призвав власти Беларуси провести новые и свободные выборы президента.

На состоявшейся 14-15 августа встрече в эстонском городе Тарту в рамках Балтийского совета министров они выразили глубокую озабоченность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями властей против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными, сообщила в субботу пресс-служба правительства Эстонии.

"Премьер-министры призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов. Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей", - говорится в совместном заявлении.

Премьер-министры призвали Европейский союз "найти возможности введения санкций против должностных лиц, ответственных за применение насилия, не наказывая при этом народ Республики Беларусь за действия его руководства".

"Также важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе", считают главы правительств.
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